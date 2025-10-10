الخدمات الطبية بـ«الداخلية» تطلق حملة «حنا معك» بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية

أطلقت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمركز عزم للتمكين النفسي والمجتمعي اليوم حملة «حنا معك»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يُصادف الـ(10) من أكتوبر من كل عام.

وتتضمن الحملة إقامة فعاليات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية وترسيخ ثقافة الوقاية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والارتقاء بجودة الحياة، وتقديم رسائل للتوازن النفسي والسلوك الصحي.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في تعزيز دورها المجتمعي ورفع مستوى الوعي الصحي، ودعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تحسين صحة المجتمع.