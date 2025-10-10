رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، في مدينة Düsseldorf الألمانية، اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الصناعية العالمية، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية النوعية في الصناعات الكيماوية التحويلية، وتقنيات التصنيع المتقدم بالمملكة، وقدّم الدعوة إلى المستثمرين لاستثمار تلك الفرص، والاستفادة من الممكنات المقدمة لتسهيل رحلتهم الاستثمارية.

وخلال كلمته في الاجتماع الذي انعقد على هامش معرض «K Show 2025» بألمانيا؛ أشار الخريّف إلى التحول الاقتصادي والصناعي الذي تشهده المملكة ضمن رؤيتها 2030، والدور الحيوي الذي تؤديه الصناعة كونها ركيزة أساسية للتنوّع الاقتصادي، منوهًا بالإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تقود رحلة تحقيق تلك المستهدفات الوطنية.

وأكد الخريّف التطور الذي يشهده قطاع البتروكيماويات السعودي، والتقدّم المتسارع نحو تحويل المنتجات البتروكيماوية إلى صناعات تحويلية، لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، مبينًا أن المملكة توفّر العديد من الحوافز والممكنات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية في قطاع الصناعات التحويلية.

واستعرض الخريّف أمام المستثمرين، المزايا التنافسية لبيئة الاستثمار الصناعي، ومقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمارات الصناعية العالمية، ومنها القدرات البشرية المؤهلة، وموقعها الجغرافي الرابط بين 3 قارات، الذي يصلها بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، ووفرة مواردها الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، ومدنها الصناعية المتقدمة، داعيًا المستثمرين إلى الاستثمار في المملكة.

وأشار الوزير إلى التحول الصناعي الذي تشهده المملكة، والدور المحوري لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم في تمكين هذا التحوّل، حيث يعمل مظلة لمبادرات الوزارة لتبني الأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، وتشمل تلك المبادرات برنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تسريع تبني 4,000 مصنع لتقنيات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى برنامج المنارات الصناعية الذي يستهدف تمكين المصانع الوطنية الرائدة من تبني أحدث التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب شبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي.