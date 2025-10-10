أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مساء اليوم (الجمعة) افتتاح موسم الرياض 2025 في نسخته السادسة، وذلك خلال مسيرة عالمية كبرى انطلقت بين منطقتي «المملكة أرينا» و*«بوليفارد وورلد»*، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية ضخمة، لتفتتح العاصمة السعودية موسمًا جديدًا من الإبداع والمتعة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، رفع آل الشيخ خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه، قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم، قائدُنا الملهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، صاحب الدعم اللامحدود لكل ما يُسهم في نهضة الوطن ورفعة شأنه. وبهذا الدعم نفتتح اليوم موسم الرياض في نسخته السادسة لعام 2025، الذي يجمع العالم في قلب المملكة، ويعكس ما وصلت إليه بلادنا من تقدّم وتميّز في صناعة الترفيه».

وشهدت مسيرة الافتتاح عروضًا فنية وجوالة مبهرة جمعت بين الموسيقى والاستعراض بمشاركة فرق عالمية ومحلية، إضافة إلى بالونات ضخمة وأيقونات شهيرة تُعرض لأول مرة في المملكة، لتمنح الزوار تجربة بصرية استثنائية تمزج بين الألوان والحركة والبهجة.

وفي لمسة عالمية جديدة، تشارك شركة Macy’s الأمريكية – المنظِّم الأشهر للعروض الاحتفالية في نيويورك – بتقديم بالونات عملاقة تُعرض للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، لتضفي على الافتتاح بُعدًا عالميًا يعكس مكانة الرياض كوجهة رئيسة للفعاليات الكبرى.

ويجسّد هذا الحدث رؤية موسم الرياض في تقديم تجربة ترفيهية عالمية بمعايير سعودية، تجمع بين الإبداع المحلي والتعاون الدولي، وترسّخ مكانة العاصمة كواحدة من أهم مدن العالم في مجال الترفيه وصناعة الفرح.