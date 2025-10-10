إحباط محاولة تهريب أكثر من 8 كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين «الشبو» المخدر

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا» في منفذ البطحاء، من إحباط محاولة تهريب 8.6 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين «الشبو»، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث باسم «زاتكا» حمود الحربي بأنه عند خضوع إحدى الشاحنات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من مادة الميثامفيتامين «الشبو» المخدر، مُخبأة داخل أرضية الشاحنة.

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إذ تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وعددهم 4 أشخاص.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910)، والرقم الدولي (009661910)، إذ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​