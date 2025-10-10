«الأرصاد»: أمطار رعدية في 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة. كما تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على تلك المناطق، بالإضافة إلى أجزاء من الجوف وتبوك والمنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 45 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وتصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة. أما على الجزء الجنوبي، فتتحول ليلًا إلى جنوبية شرقية ثم شمالية شرقية بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة، مع احتمال تكوّن سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ويصل إلى أكثر من مترين باتجاه خليج العقبة. أما على الجزء الجنوبي، فيتراوح بين نصف متر إلى متر، وقد يتجاوز مترين أثناء الأمطار الرعدية. وتكون حالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة في الشمال والأوسط، وخفيفة إلى متوسطة ثم مائجة في الجنوب.