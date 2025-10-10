أجرى معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، خلال موسم الحج الماضي، 17 دراسة ومشروعاً بحثياً، شملت مجالات الحشود، والأمن، والسلامة، ودراسات الإثراء والاستدامة، والتقنية والذكاء الاصطناعي؛ بهدف خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين.واستعرض المعهد خلال أعمال «الملتقى العلمي الـ25 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة»، الذي تعقد أعماله بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، بتنظيم جامعة أم القرى، جهوده في إجراء الدراسات البحثية المرتبطة بخدمات قطاعي الحج والعمرة، مشيراً إلى أن المشروعات العلمية شارك في تنفيذها 34 باحثاً أكاديمياً، إضافة إلى 458 من جامعي البيانات ضمن الجهود الشاملة التي يقدمها المعهد المتخصص في تطوير الخدمات المرتبطة بخدمة الحاج والزائر والمعتمر، والارتقاء بمنظومة الحج والعمرة عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين تجربة الحاج والمعتمر.وتضمنت أبرز المشروعات التي نفّذها المعهد خلال موسم الحج الماضي، مشروع الرقابة على بطاقة نسُك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشروع برنامج ترخيص وتأهيل العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة «رافد الحرمين» لتأهيل وتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والعمرة، إلى جانب جمع البيانات للدراسات البحثية المتعلقة بالصحة العامة في التجمعات البشرية خلال موسم الحج والعمرة، ومشروع تأهيل وتدريب مرشدي الحافلات، ومشروع الترجمة للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبرنامج تطوير العاملين بالقطاع السياحي لخدمة ضيوف الرحمن، ومشروع المركز الوطني لإدارة النفايات في الحج، ومشروع خدمات التدريب في مجال الضيافة خلال موسم الحج.