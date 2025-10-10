حققت الجامعة السعودية الإلكترونية إنجازاً جديداً بحفاظها على موقعها ضمن النطاقات العالمية في تصنيف Times Higher Education (THE) لعام 2026، مؤكدةً حضورها المستمر في قائمة أفضل الجامعات العالمية للسنة الثانية على التوالي، ومواصلة مسيرتها في التميز الأكاديمي والتعليم الإلكتروني النوعي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الجامعة في تطوير بيئة تعليمية مبتكرة تجمع بين المرونة والجودة، وتعتمد أحدث التقنيات التعليمية التي تُمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، ويعكس اهتمام الجامعة برفع جودة مخرجاتها الأكاديمية والبحثية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتواصل الجامعة دعمها للبحث العلمي والابتكار من خلال تشجيع النشر في المجلات العلمية المرموقة، وتنفيذ مبادرات بحثية تسهم في إنتاج المعرفة وتوسيع التأثير البحثي في المستويين الوطني والعالمي.

وأكدت الجامعة أن هذا التميز في التصنيفات الدولية يُجسد حرصها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع معرفي رقمي منافس عالمياً، ويسهم في تعزيز مكانة التعليم السعودي في الساحة الدولية.