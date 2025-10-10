هل يُسمح بالسفر إلى دول الخليج بسجل الأسرة ؟

أكدت المديرية العامة للجوازات أن سجل الأسرة لم يعد يُعتبر وثيقة سفر، وأنه لا يُغني عن إصدار جواز سفر مستقل لكل فرد من أفراد الأسرة عند السفر إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي أو غيرها.

وأوضحت الجوازات عبر حسابها الرسمي لخدمة العملاء في منصة «إكس» أن إصدار جواز سفر منفصل يُعد شرطاً أساسياً للسفر، بما في ذلك للأطفال، وأن سجل الأسرة يقتصر دوره على إثبات التبعية الأسرية داخل المملكة ولا يُستخدم كوثيقة عبور دولية.

وجاء هذا الإيضاح عبر استفسارٍ من مواطنة تساءلت عن إمكانية دخولها إلى دول الخليج مع أطفالها باستخدام سجل الأسرة دون جوازات سفر مستقلة، لتؤكد الجوازات في ردها أن السفر يتطلب جوازاً رسمياً لكل شخص.