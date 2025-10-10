وزير الخارجية ونظراؤه يبحثون مع ماكرون تطورات غزة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم في الاجتماع التحضيري الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل انطلاق الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الأمريكية لغزة، والخطوات القادمة من أجل وقف إطلاق النار، وذلك بحضور وزراء خارجية وممثلي كل من: دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيطاليا، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومملكة إسبانيا، وكندا، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس.

وجرى في بداية اللقاء التأكيد على الترحيب بمقترح الرئيس ترمب والاتفاق الذي تم التوصل له بشأن غزة، ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن، والتأكيد على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل، إضافة إلى التنسيق حيال معالجة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودعم السلطة الفلسطينية وتمكينها، والتشديد على أهمية ربط الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار تنفيذ حل الدولتين وفقاً لإعلان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.