إمارة عسير تغلق صالات مخالفة وتتوعد المُسيئين للذوق العام

إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، نفَّذت الجهات المعنية جولات رقابية على بعض الصالات (اللاونجات)، أسفرت عن ضبط مخالفات تمسّ الذوق العام وتخالف الأنظمة والتعليمات، ليكون الأمر بإغلاقها على الفور.

وشددت إمارة منطقة عسير على الرفض المطلق لمثل هذه الممارسات، مؤكدة أنها لن تتوانى في التصدي لها، وأن يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث أو الإساءة للذوق العام، حيث سيُحال المخالفون إلى الجهات العدلية لاتخاذ اللازم النظامي تجاههم.

كما حذّرت الإمارة من أي محاولات مشابهة، مشددة على أن كل من يثبت تورطه سيعرّض نفسه للمساءلة والعقوبات الرادعة، مؤكدة أن احترام النظام وصون المجتمع ليس خياراً، بل واجب.