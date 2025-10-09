رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ورئيس المجلس التأسيسي للقطاع الجنوبي للتجمعات الصحية الدكتور محمد القاسم اليوم، حفل تسليم شهادة اعتماد محافظة العارضة مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية.

ولدى وصول أمير جازان لمقر الحفل في مركز الأمير سلطان الحضاري، عزف السلام الملكي، وعلى إثره بدئ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم.

بعد ذلك شاهد أمير جازان والحضور، عروضًا تقديمية عن اعتماد محافظة العارضة مدينة صحية، وأبرز الجهود التي بذلت في هذا الخصوص، حيث سلطت الضوء على الجهود التي بذلت من أجل الحصول على الاعتماد من خلال الالتزام البيئي، وتنفيذ المعايير المرتبطة بجودة الهواء، ومكافحة التلوث، وسلامة المياه والغذاء، وتطبيق برامج مكافحة التدخين، إلى جانب المبادرات النوعية وجهود اللجان في متابعة الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية، بهدف ضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق التحسين المستمر.

وبذلك تم استيفاء 80 معيارًا من معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تجاوزت العارضة التقييم النهائي وحصلت على شهادة الاعتماد الدولية، لما تميزت به من «حدائق، وأماكن لممارسة رياضة المشي، وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الأولية»، بما يتوافق مع مستهدفات تحول القطاع الصحي وفق رؤية السعودية 2030 للوصول لبيئة عامرة ومجتمع حيوي، يقوم على صحة الفرد والمجتمع.

ثم ألقى وزير الصحة كلمة بهذه المناسبة، بارك خلالها لأمير منطقة جازان ونائبه اعتماد محافظة العارضة مدينة صحية، عادًا ذلك انعكاسًا لبرامج رؤية السعودية 2030، ومن أبرزها برنامج تحول القطاع الصحي وجودة الحياة، وثمرة للجهود التكاملية بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في تعزيز صحة الإنسان وتحسين جودة حياته.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تطبيق برنامج المدن الصحية في مختلف مناطق المملكة، للمساهمة في بناء مجتمع حيوي يتمتع أفراده بصحة مزدهرة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن الجهود لبناء نظام صحي وقائي وشامل يواكب تطلعات الرؤية الطموحة للمملكة.

إثر ذلك شهد أمير منطقة جازان، ونائبه، ووزير الصحة، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة بجازان وشركة «وجوه الطب» الطبية، ضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الصحية المستدامة في مجالات التشخيص والعلاج والإشعاع، ومذكرة تفاهم أخرى بين تجمع جازان الصحي ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، لإنشاء مركز أمراض الدم الوراثية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.

ثم تسلّم أمير جازان شهادة اعتماد محافظة العارضة مدينة صحية من وزير الصحة، مؤكدًا أن حصول العارضة على الاعتماد كمدينة صحية جاء بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة التي لم تأل جهدًا لتوفير الإمكانات كافة لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة، مثنيًا في الوقت نفسه على جهود جميع القطاعات وتضافرها لنيل الاعتماد الذي سيسهم في بناء مجتمع صحي وبيئي يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ويحقق مستهدفاتها.

وفي ختام الحفل، التقطت لأمير المنطقة ونائبه ووزير الصحة، الصور التذكارية للجهات الحكومية المشاركة في اعتماد محافظة العارضة من المدن الصحية.