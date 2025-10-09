تفقّد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل مجموعة من المشاريع والمرافق الصحية في منطقة جازان، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية وكفاءتها، وضمان جودة الرعاية المقدمة لأهالي المنطقة، بما يسهم في دعم جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول لها، تماشيا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030 لبناء «مجتمع حيوي» ينعم بحياة صحية متكاملة.

وشملت الزيارة مستشفى جازان التخصصي ومستشفى الملك فهد المركزي، كما اطلع على عددٍ من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في التجمع الصحي بجازان، من أبرزها مشاريع مستشفى جازان التخصصي التي تتضمن إنشاء مركز طب النوم ومركز التأهيل الطبي، إلى جانب تطوير عدد من الأقسام بمستشفى الملك فهد المركزي ومنها أقسام الطوارئ والأشعة، إضافة إلى إحلال غرف العزل بمستشفى صبيا العام، وصيانة غرف العزل بمستشفيات جازان.

وشهدت الزيارة توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين الوزارة وعددٍ من الجهات، من بينها اتفاقية لإنشاء مركز أمراض الدم الوراثية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، واتفاقية مع القطاع الخاص في مجالات التشخيص والعلاج الإشعاعي.

كما تضمنت الزيارة تسليم شهادة اعتماد محافظة العارضة مدينةً صحيةً من منظمة الصحة العالمية، بعد استيفائها المعايير الدولية المعتمدة، لتنضم إلى المدن الصحية المعتمدة حول المملكة، في إنجاز يعكس تكامل الجهود الوطنية في تعزيز صحة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.