هيئة التراث: ضبط 28 مخالفة لنظام الآثار والتراث العمراني

رصدت هيئة التراث خلال شهر سبتمبر عام 2025م (28) مخالفة تتعلق بنظام الآثار، وذلك ضمن أعمالها في الرقابة والمتابعة التي تنفذها لحماية مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية من أي تجاوزات، تطبيقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعزيز الحضور الرقابي في مختلف مناطق المملكة.

وشملت المخالفات قيام عدد من الأفراد بعرض قطع للبيع دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافة إلى التعدي على المواقع الأثرية من خلال أعمال حفر وتجريف، والدخول غير المشروع لمواقع أثرية، وكسر أقفال بوابات عدد من المواقع وإزالة اللوحات التعريفية فيها، وممارسة أنشطة المسح الأثري أو التنقيب دون موافقة الهيئة، مما يُعد تجاوزا صريحا لأحكام النظام.

وقد رصدت هذه التجاوزات في عدة مناطق من بينها الرياض، ومكة المكرمة، وجازان، والحدود الشمالية، واتخذت الهيئة بشأنها الإجراءات النظامية والقانونية، إذ أحيلت (4) مخالفات للنيابة العامة، و(14) مخالفة إلى الأمن العام، و(10) مخالفات إلى لجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وأكدت هيئة التراث استمرار أعمالها الرقابية لحماية المواقع والقطع الأثرية من أي عبث أو تعدٍ، مشددة على أن النظام يجرّم أي ممارسة غير نظامية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية أو حيازتها أو عرضها دون ترخيص، كما دعت الأفراد والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر فروع الهيئة ومكاتبها في مختلف المناطق، أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).