ضبط مقيم لتحرشه بالنساء بمنطقة مكة
ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقيم من الجنسية الأفغانية، زاهد خان سهير لتحرشه بالنساء، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراء النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
