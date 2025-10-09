ضبط مقيم لتحرشه بالنساء بمنطقة مكة أخبار الخميس 09 أكتوبر 2025 14:51 «عكاظ» (مكرمة المكرمة) تابعوا عكاظ على ضبطت شرطة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقيم من الجنسية الأفغانية، زاهد خان سهير لتحرشه بالنساء، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراء النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.أخبار ذات صلة أمير القصيم يوجه بالتحقيق في واقعة خطأ تسليم جثمان ومحاسبة المقصرينالقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 60 كيلوجراماً من القات شرطة منطقة مكة المكرمة الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص