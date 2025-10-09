ضبط 4 أشخاص مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص
تابعوا عكاظ على
Google News Account

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهماتها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن وبندقية هوائية و(632) ذخيرة منوعة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.

أخبار ذات صلة
 
القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 60 كيلوجراماً من القات
القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 60 كيلوجراماً من القات
اشتراطات تنظيمية لمحلات بيع التبغ و مستلزماته
اشتراطات تنظيمية لمحلات بيع التبغ و مستلزماته