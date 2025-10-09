السعودية ترحب باتفاق غزة وتشيد بجهود «الوساطة»

أعلنت وزارة الخارجية السعودية ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والذي يهدف إلى وقف الحرب في القطاع وتهيئة الطريق نحو سلام شامل وعادل.

وثمنت الرياض الجهود الدولية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق، وعلى الدور الفاعل للرئيس الأمريكي ترمب، وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وعبرت السعودية عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار، والمضي في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وبيان نيويورك بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.