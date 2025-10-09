رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أن نادي مانشستر يونايتد بات قريباً من الانتقال إلى مالك جديد.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على منصة «X»: «أسعد خبر سمعته اليوم أن مانشستر يونايتد الآن في مرحلة متقدمة من إتمام صفقة بيعه لمستثمر جديد، يا رب يكون أحسن من الملاك السابقين».

ولم تُكشف بعد تفاصيل الصفقة المحتملة، في وقت يعيش النادي المملوك لعائلة غليزر مع شراكة جزئية من جيم راتكليف حالة من تراجع النتائج بالدوري الإنجليزي، وسط غضب متزايد من جماهيره.

مباراة ودية محتملة في السعودية

وفي سياق آخر، أفاد تقرير صحفي الأسبوع الماضي، بأن فريق مانشستر يونايتد قد يخوض مباراة ودية منتصف الموسم الجاري أمام النصر.

وبحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، يدرس مانشستر يونايتد خيار إقامة مباراة ودية في السعودية، في ظل غيابه عن المشاركات الأوروبية هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات لا تزال جارية بشأن إقامة هذه المواجهة المحتملة، التي قد تشهد مواجهة النجم البرتغالي قائد النصر كريستيانو رونالدو فريقه السابق مانشستر يونايتد.

