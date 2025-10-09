المملكة تدين اقتحام إسرائيليين باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف بحماية من قوات الاحتلال، مجددةً استنكارها بأشد العبارات مواصلة الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى.وأكدت المملكة، في بيان لها، أمس، رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.