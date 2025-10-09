كشفت وزارة البلديات والإسكان، مسودة ضوابط تصريح الـ 24 ساعة، وتطبق على المنشآت التجارية المسموح لها في ممارسة العمل لمدة 24 ساعة، ويشترط لها الحصول على موافقة الأمانة أو البلدية والشرطة. ويبدأ العمل بالتصريح بعد الساعة 12 ليلاً إلى 5 صباحاً، ويستثنى من ذلك ممارسة النشاط في رمضان والأعياد.وتضع وزارة الموارد الضوابط اللازمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة، وتستثنى محطات الوقود خدمات تعبئة الوقود فقط، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات، وما في حكمها، الصيدليات، قصور الأفراح، الاستراحات، الأنشطة الطبية، الأنشطة التعليمية، من المقابل المالي المحدد على أن تحدد كل أمانة المواقع والشوارع التجارية، التي تراها مناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية، والتي تعمل لمدة 24 ساعة بما لا يؤثر على الأحياء السكنية. كما تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة، ويجب أن يلتزم صاحب التصريح بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهـات الحكومية الأخرى في ما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.