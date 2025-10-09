أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النسخة الخامسة من «الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني»، الهادفة إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية تسهم في تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع، والتعريف بأفضل الممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وتحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال التوعية السيبرانية لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، وذلك تزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني، الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.وأوضحت الهيئة، أن الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني تأتي ضمن جهودها ومبادراتها التوعوية التي تنفذها على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، إذ تشتمل على تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والبرامج النوعية التي تتمثل في «إطلاق معارض توعوية بالأمن السيبراني في الأماكن العامة، وتنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في عدد من الجهات الوطنية، وعقد جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني لقيادات ومنسوبي الجهات الوطنية»، فضلاً عن توفير مجموعة من الأدلة الإرشادية للتوعية بالأمن السيبراني؛ للتعريف بالممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبي الجهات الوطنية وأفراد المجتمع، وإصدار حقيبة توعوية خاصة بالحملة لأكثر من 1,500 جهة وطنية لتوعية منسوبيها بالأمن السيبراني، وإطلاق حملة توعوية بعنوان «لا تفتح مجال»، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية من كافة القطاعات.وتركّز الحملة على نشر الوعي بأهمية الأمن السيبراني وتعزيز السلوكيات السيبرانية الآمنة لمختلف الشرائح العمرية في المجتمع، عبر مجموعة من المواد التثقيفية التي تتطرق إلى «التصيد الإلكتروني، وأهمية تفعيل أدوات الحماية من المخاطر السيبرانية، والتحقق الثنائي، والنسخ الاحتياطي، وتثبيت التحديثات، والرقابة الأبوية، وكلمات المرور»، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في حماية الفرد والمجتمع من المخاطر السيبرانية المتجددة.