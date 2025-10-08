وجّه محافظ بارق إبراهيم آل منشط، مقاول مشاريع متعثرة، بتقديم جدول زمني دقيق لمراحل إنجاز مشاريع متعثرة مع التزامه برفع تقارير دورية كل ثلاثة أيام، تُبرز نسب التقدم. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً حضره وكيل المحافظة، ورئيس بلدية بارق عايض المحجاني، ومدير المشاريع بالبلدية وممثل الشركة المقاولة. وقد تناول الاجتماع أسباب تأخر تنفيذ ثلاثة مشاريع حيوية بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال، تشمل ازدواجية طرق ثلوث المنظر، وصعبان المريبعة، وقرن مخلد وبعض المواقع. وأكد محافظ بارق، أن أي تهاون سيُقابل بحزم، لضمان استكمال هذه المشاريع التي تمثل شرياناً تنموياً للمحافظة، مضيفاً أنه ستكون هناك اجتماعات مستمرة مع جميع المقاولين المتعثرين في جميع القطاعات.

تنظيم فعاليات ثقافية وحرفية

من جهة أخرى، عقد محافظ بارق، اجتماعاً آخر مع ممثل هيئة تطوير منطقة عسير، وممثل هيئة التراث بالمنطقة، ورئيس جمعية التراث والحرفيين في المحافظة، والمدير التنفيذي للجمعية، وتركز النقاش حول تمكين الجمعية من تنظيم فعاليات ثقافية وحرفية في ساحة قرية بارق الأثرية، إلى جانب تفعيل المحلات المخصصة للأسر المنتجة، فيما تفقد الموقع برفقة فريق العمل، للوقوف على مدى جاهزية القرية واستكمال الملاحظات السابقة، في خطوة تعكس حرصه على إبراز الإرث الثقافي للمحافظة. ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية طموحة لإحياء التراث وتعزيز السياحة الثقافية، تماشياً مع موسم شتاء بارق، وتكريساً لأهداف رؤية المملكة 2030، وإستراتيجية "صعود عسير"، تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة عسير ونائبه، لترسيخ مكانة بارق كوجهة تنموية وثقافية متميزة.