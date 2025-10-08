تحت رعاية وزير الداخلية.. جامعة نايف تستضيف المؤتمر الثاني للإنتربول

تحت رعاية وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، تستضيف الجامعة بمقرها في الرياض خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2025 المؤتمر الثاني للإنتربول حول مستقبل العمل الشرطي، الذي تنظمه منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بمشاركة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل العمل الشرطي في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ومساعدة أجهزة إنفاذ القانون في التعرّف على المتغيرات المحتملة والتأهّب للتعامل معها بفعالية.

وأكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان أن رعاية وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة لهذا المؤتمر تأتي تأكيدا لأهميته الإستراتيجية، حيث سيناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام الأمني العالمي، وفي مقدمتها تكييف النماذج الشرطية مع التهديدات في مدن المستقبل، إضافة إلى وضع إطار عالمي لمهارات وكفاءات رجال الأمن، وبلورة نموذج قيادي لمؤسسات الشرطة لمواجهة التحديات المستجدة.

وأوضح أن هذه الرعاية الكريمة تعد امتدادا للاهتمام الدائم الذي يوليه وزير الداخلية لهذه المؤسسة الأمنية الأكاديمية العربية، في إطار ما تجده الجامعة من دعم كريم من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وهي الرعاية التي مكّنت الجامعة من أداء رسالتها وتحقيق رؤيتها الإستراتيجية في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، ودعم صناعة القرار الأمني العربي.

وأفاد الدكتور البنيان أن المؤتمر في نسخته الثانية سيجمع نخبة من القيادات الأمنية والشرطية، وخبراء القطاع الخاص، لمناقشة إستراتيجيات فعّالة وخطوات عملية للتعامل مع التحديات المعقدة التي ستواجه المجتمع الشرطي خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن استضافة الجامعة للمؤتمر تأتي أيضا في إطار الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الجامعة والإنتربول، التي بدأت منذ عام 2005، وتطورت بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك في عام 2011، وتُوجت بانضمام الجامعة إلى شبكة أكاديمية الإنتربول العالمية في عام 2020، مؤكدا أن هذه الشراكة أثمرت تنظيم العديد من الأنشطة العلمية والتدريبية في مجالات التدريب الشرطي، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحماية المدنية، ومكافحة الإرهاب والقرصنة.

واختتم بأن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وانطلاقا من خطتها الإستراتيجية NAUSS 2029، تُولِي أهمية خاصة لتطوير التعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية تنفيذا للتوجيهات الكريمة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وإخوانه وزراء الداخلية العرب، التي تؤكد دائما فتح آفاق جديدة للتعاون العربي الدولي، خصوصا مع المؤسسات الأكاديمية والأمنية والمنظمات ذات العلاقة ببرامج الجامعة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر، الذي سيشارك في أعماله قيادات أمنية وشرطية وخبراء في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وأكاديميون في المجالات الأمنية، سيناقش عددا من المحاور أبرزها: العمل الشرطي في مدن المستقبل، والنماذج والأدوار الشرطية المستقبلية ومتطلبات الكفاءة، والقيادة الاستشرافية من أجل الأمن العالمي.