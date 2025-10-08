كيف يمكن للسعوديين الحصول على تصريح سفر استثنائي إلى اليمن؟

أكدت المديرية العامة للجوازات إمكانية إصدار تصريح سفر استثنائي إلى الجمهورية اليمنية للحالات الإنسانية الطارئة، عبر خدمة «تواصل» في منصة «أبشر»، وذلك عقب استفسار مواطنة سعودية أعربت عن رغبتها في السفر إلى اليمن بسبب وفاة أحد أقاربها هناك، موضحة أنها سعودية وتقيم في المملكة فيما يتواجد أهلها داخل الأراضي اليمنية.

وردّت المديرية العامة للجوازات على الاستفسار من خلال حسابها الرسمي لخدمة العملاء، موضحة أنَّه يمكن تقديم طلب تصريح سفر استثنائي عبر خدمة «تواصل» في منصة «أبشر»، مبينة أن هذا الإجراء مخصص للسفر إلى الدول المستثناة، ومنها الجمهورية اليمنية، وفق ضوابط محددة تعتمد على طبيعة الحالة الإنسانية أو الضرورة القصوى.

كما أكّد حساب منصة أبشر الرسمي أهمية التواصل مع حساب الجوازات لاستكمال الطلب وفق الإجراءات النظامية، في تأكيدٍ على تكامل الأدوار بين المنصات الخدمية التابعة لوزارة الداخلية لضمان سرعة معالجة الطلبات ذات الطابع الإنساني.

وتجسّد هذه الحالة التطبيق العملي لسياسة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، التي تمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة المقارّ الرسمية، وتبرز في الوقت ذاته استجابة الجوازات لتوجيهات وزارة الداخلية في تيسير الإجراءات للحالات الإنسانية مع الالتزام بالضوابط الأمنية والتنظيمية، بما يحقق التوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات السيادة الوطنية.