القتل قصاصاً لمواطن قتل آخر

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا في وليد بن ساعد بن بركي العمري السفياني -سعودي الجنسية- لاقدامه على قتل طراد بن حسن بن رداد القرشي -سعودي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم (الأربعاء) بمنطقة مكة المكرمة.