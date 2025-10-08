دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، فعاليات النسخة الثامنة من معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025، الذي تنظمه غرفة الشرقية في معارض الظهران إكسبو، بمشاركة أكثر من 300 عارض من أصحاب الحرف والفنون اليدوية والأسر المنتجة، إلى جانب جهات حكومية وخاصة وجمعيات أهلية داعمة.

وفي بداية الحفل، تجوّل أمير المنطقة الشرقية في أجنحة المعرض، حيث التقى عددا من الحرفيين والحرفيات، واستمع إلى شرح حول منتجاتهم وإبداعاتهم، مشيداً بما يقدمونه من أعمال مميزة تعزز من قيمة العمل اليدوي في المجتمع، مؤكدًا أن دعم الدولة لهذا القطاع، واختيار عام 2025 ليكون عامًا للحرف اليدوية، يعكس ما تمثله هذه الحرف من ارتباط وثيق بتاريخنا وأصالتنا، إلى جانب حضورها البارز على المستويين المحلي والدولي، ودورها في إبراز الهوية الوطنية وتعزيز مكانتها.

من جانبه، عبّر رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته المستمرة للمعرض، مشيرًا إلى أن الغرفة عملت منذ إطلاق المعرض في نسخته الأولى عام 2015 على أن يكون منصة موسمية رائدة لتمكين الحرفيين والفنانين التشكيليين والأسر المنتجة، بما يسهم في إبراز مواهبهم وتسويق منتجاتهم.

وأوضح الرزيزاء أن المعرض يُجسد التوجه الوطني نحو تمكين قطاع الحرف والأعمال اليدوية، مواكبًا في ذلك قرار مجلس الوزراء بأن يكون عام 2025 عامًا للحرف اليدوية، بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني نحو التنويع والاستدامة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما أشار إلى أن المعرض يُعد الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية، حيث يوفر مساحة لعرض المواهب والإبداعات، ويتيح للأسر المنتجة وأصحاب الحرف التواصل مع جمهور واسع.

ويضم المعرض أقسامًا متنوعة تشمل الحرف والأعمال اليدوية، والفنون التشكيلية، والديكور، والطبخ والمأكولات، والعطور والبخور، والحلويات والقهوة والبهارات، إضافة إلى أجنحة خاصة بالجمعيات الأهلية والمراكز التنموية والهيئات ذات العلاقة.

كما نوّه الرزيزاء بدور غرفة الشرقية، ممثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية، في تعزيز دور قطاع الأعمال في خدمة المجتمع من خلال برامج ومبادرات تدعم المشاريع التنموية وريادة الأعمال، وتسهم في رفع فاعلية الفرد في التنمية الوطنية.

وفي ختام الحفل، كرّم أمير المنطقة الشرقية الجهات الراعية والداعمة للمعرض من القطاعين العام والخاص، كما كرّم أبناء الفقيد متعب العنزي -رحمه الله- أحد منسوبي غرفة الشرقية، نظير ما قدمه من جهود في مجال المسؤولية الاجتماعية.

يذكر أن النسخ السبع السابقة من المعرض حققت نجاحًا لافتًا على مستوى الإقبال والمشاركة، حيث حظي المعرض بإشادة واسعة من الزوّار، ولتعزيز هذا النجاح، تم هذا العام إصدار دليل تسويقي إلكتروني يوزع على الزوار، يتضمن قائمة شاملة بالأسر المنتجة المشاركة ومنتجاتهم مع روابط حساباتهم الإلكترونية، مما يسهل استمرار تسويق منتجاتهم بعد انتهاء المعرض.