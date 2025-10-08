صرف 412 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي صرف مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1447/1446هـ (2025)، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب «سابل»، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية «محصولي»، وذلك حتى تاريخ 10/4/1447هـ الموافق 2/10/2025.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (412,461,077) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (226,452) طنًا، لعدد (672) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه هذا الموسم مبلغ (1,402,038,522) ريالًا، وذلك لكمية (781,843) طنًا، لعدد (2672) مزارعًا.