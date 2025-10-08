استقبل ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس (الثلاثاء)، في المنامة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقيادة البحرينية، وتمنياتهما لحكومة وشعب البحرين الشقيق المزيد من التقدّم والازدهار. وحمّل ولي عهد البحرين، تحيات وتقدير القيادة البحرينية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والتمنيات لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها على كافة المستويات بما يخدم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.من جهة ثانية، التقى وزير الخارجية نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف راشد الزياني. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وترأس الجانبان، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي-البحريني الذي يرأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأخوه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.وأكد الزياني، أن البلدين والشعبين الشقيقين تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط أخوية متينة، تحظى -على الدوام- برعاية واهتمام من قيادتي البلدين الشقيقين.من جانبه، أشاد وزير الخارجية، بما يمثّله اجتماع اللجنة التنفيذية من دليل على الرغبة المتبادلة والالتزام الجاد بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي على المستويات كافة، والسعي المشترك لدفع مسارات العمل والمبادرات الثنائية نحو آفاق أرحب تحت توجيهات القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين.واستعرضت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع تقرير الأداء السنوي للجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي-البحريني لعامي 2024-2025م، واطلعت على عرض مرئي شمل متابعة وقياس أداء المستهدفات والمبادرات المشتركة بين البلدين، ونتائج أداء الجهات المختصة خلال تنفيذ مستهدفاتها ومبادراتها المشتركة.واعتمدت اللجنة الخطة الزمنية لأعمال المجلس ولجانه المنبثقة خلال العامين 2025-2026م، إضافة إلى توجيه رؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس بالعمل على استكمال تنفيذ المبادرات المتوافق عليها.وفي نهاية الاجتماع، تم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية من قبل رئيسي اللجنة.حضر الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف السديري، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار الوزير محمد اليحيى، ورئيس فرق عمل الجانب السعودي في الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي-البحريني المهندس فهد الحارثي.