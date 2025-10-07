خادم الحرمين وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب

استقبل ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس في القصر الملكي بالدار البيضاء، اليوم، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

ونقل الأمير تركي بن محمد خلال الاستقبال، رسالة شفهية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لملك المملكة المغربية، تضمنت تحياتهما لجلالته، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسُبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.

فيما حمّله ملك المغرب، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

كما رحب الملك محمد السادس بالأمير تركي بن محمد، منوهاً بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة.