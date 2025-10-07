​نظَّم مركز التنمية الاجتماعية بجازان فعالية ترفيهية مميزة مخصصة لكبار السن، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن.

وأُقيمت الفعالية بالتعاون والشراكة مع وزارة الرياضة وعددٍ من الجمعيات المختصة برعاية كبار السن، تأكيداً على دور المركز في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية والاهتمام بهذه الفئة الغالية.

​شهدت الفعالية إقبالاً وتفاعلاً كبيراً، وتضمنت إقامة عدد من الأنشطة والألعاب التي يعشقها كبار السن، منها دوري لكرة القدم، ودوري للكيرم، والبلوت. وقد سادت الأجواء روح من التنافس الودي والحماس، ما أسهم في تعزيز النشاط والحيوية بينهم وأتاح لهم فرصة لممارسة هواياتهم المفضلة في بيئة اجتماعية مبهجة.

​وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان أن إقامة هذه البرامج تأتي في إطار دعم جهود المركز لمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز الشراكات المجتمعية مع مختلف الجهات. وشدد على أن الهدف الأساسي هو تمكين كبار السن ودمجهم في المجتمع، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، مشيراً إلى أن الفعالية شهدت مشاركة فاعلة من الجهات الشريكة والمتطوعين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في التنظيم وتقديم الدعم.

وفي ختام الفعالية، قام مدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان بتكريم الجهات المشاركة تقديراً لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح البرنامج. كما عبَّر عن شكره وتقديره لجميع المشاركين والمنظمين على جهودهم المتميزة في خدمة كبار السن وإدخال البهجة إلى قلوبهم.