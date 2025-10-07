حققت الجهود المشتركة بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة «تليغرام»، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2025، إزالة 28,495,947 مادة متطرفة وإغلاق 1,150 قناة مستخدمة في الدعاية المتطرفة، وذلك في إطار العمل المشترك للتصدي للمحتوى الرقمي المتطرف.وشهدت نسبة نشر المواد المتطرفة نشاطا ملحوظا، إذ سجل أغسطس، ذروة النشاط بنسبة 42%، يليه يوليو بنسبة 40%، فيما جاء سبتمبر أخيرا بنسبة 18%.يُذكر، أن نتائج الربع الثالث رفعت إجمالي المواد المتطرفة المُزالة منذ بداية التعاون المشترك بين «اعتدال» و«تليغرام» في فبراير 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2025، إلى 236,100,889 مادة متطرفة مزالة، إضافة إلى إغلاق 18,605 قنوات متطرفة.