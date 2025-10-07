سلّطت ندوةٌ بعنوان «هل ستصدق الأخبار بعد اليوم؟ الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصحافة» الضوء على التحولات العميقة التي يشهدها الإعلام المعاصر، وذلك ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأدارت الندوة الإعلامية نهى الحجي، واستضافت الدكتورة سارة الحمود، أستاذة علوم الحاسب، التي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار وآليات إنتاج المحتوى، مشيرةً إلى دوره في تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بسلوك الجمهور وتسريع العمل الصحفي، إلى جانب ما يحمله من مخاطر أبرزها انتشار الأخبار المضللة وصعوبة التحقق من صحتها في ظل تطور تقنيات التزييف العميق.

وبيّنت الحمود أن مستقبل الصحافة مرتبطٌ بقدرة المؤسسات الإعلامية على توظيف الذكاء الاصطناعي بوعيٍ ومسؤولية، مع الحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية التي تصون ثقة الجمهور، مؤكدةً أهمية تأهيل الصحفيين وتطوير أدوات تحققٍ رقمية تواكب سرعة النشر وتضمن الدقة والمصداقية.

وشدّدت على ضرورة وضع أطُرٍ مهنية وتشريعية واضحة لتنظيم استخدام هذه التقنيات داخل المؤسسات الإعلامية، وتأسيس فِرَق بحثٍ وتطوير بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث لتقنين الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي، بما يضمن استدامة المصداقية وجودة المحتوى في المستقبل الرقمي.