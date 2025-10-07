دعت الشركة السعودية للكهرباء جميع مشتركيها الذين لم يوثقوا عداداتهم بعد، بسرعة استكمال عملية التوثيق عبر القنوات المتاحة، مؤكدة أن هذه الخطوة تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع، فيما يؤدي عدم التوثيق إلى فصل الخدمة عن العداد.

وأوضحت الشركة أن التوثيق يهدف إلى ربط العداد بالمستفيد الفعلي -سواء كان مالكًا أو مستأجرًا- بما يعزز دقة البيانات ويحفظ حقوق جميع الأطراف. كما أنه يوفر للمشتركين مزايا عملية مهمة، إذ يتيح إدارة الحسابات بمرونة عبر القنوات الرقمية، ويساعد على متابعة الاستهلاك بشكل دقيق سواء على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري، إضافة إلى تمكينهم من تلقي إشعارات مباشرة حول الفواتير والخدمات. وإلى جانب ذلك، يسهم التوثيق في تقليل النزاعات بين الملاك والمستأجرين من خلال تحديد المستفيد الحقيقي من الخدمة.

ولفتت «السعودية للكهرباء» إلى أن خدمة التوثيق متاحة عبر تطبيق الكهرباء والموقع الإلكتروني www.se.com.sa، إضافة إلى مكاتب خدمات المشتركين ومركز خدمة العملاء على الرقم (933).

كما أشارت إلى أنها نفذت خلال الأشهر الماضية حملات توعوية وإرشادية عبر مختلف المنصات الرقمية ومراكز الخدمة، للتعريف بأهمية التوثيق وشرح إجراءاته بشكل مبسط، استمرارًا لجهودها في رفع مستوى الوعي وضمان وصول الخدمات بدقة وكفاءة.

وأكدت الشركة أن عملية توثيق العداد تمثل خطوة لتحسين تجربة المشترك، ورفع موثوقية الشبكة، وتقديم خدمات نوعية أكثر توافقًا مع تطلعات المستفيدين