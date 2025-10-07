وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في مستهل زيارة رسمية إلى باكستان على رأس وفد من المجلس تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية بباكستان سردار أياز صادق.

‏وكان في استقباله بمطار إسلام أباد الدولي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق، كما كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي وعددٌ من كبار المسؤولين في الجمعية الوطنية الباكستانية.

‏ويعقد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية لبحث واستعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فيما يلتقي رئيس مجلس الشورى عددًا من المسؤولين الباكستانيين.

‏ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس، المهندس خالد بن عبدالله البريك، والدكتورة ابتسام بنت عبدالله الجبير، وأحمد بن عبدالرحمن الوردي، وعددًا من مسؤولي المجلس.