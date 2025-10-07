دشّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مركبة التدخل السريع (عبيّة)، التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ورفع كفاءة الخدمات الإسعافية في المواقع الحيوية بالمنطقة.جاء ذلك، خلال استقباله في مكتبه، أمس (الإثنين)، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة سلطان سعد المالكي وعدداً من منسوبي الهيئة.واستمع أمير الباحة، عقب التدشين إلى شرح عن المركبة المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والمعدات المتطورة، التي تمكّن الطاقم الطبي من التعامل السريع مع الحالات الحرجة قبل وصول سيارات الإسعاف، كما اطّلع على شرح عن جهاز الصدمات وتخطيط القلب وجهاز الضغطات الميكانيكية للإنعاش القلبي الرئوي (اللوكس)، إضافة إلى الأسطول الإسعافي بالهيئة.ونوّه الأمير حسام بن سعود، بما تحظى به هيئة الهلال الأحمر من دعم سخي واهتمام كبير من القيادة، الأمر الذي أسهم في تطوير خدماتها الإسعافية المتكاملة في جميع مناطق المملكة، بما يحقق رسالتها وأهدافها في حفظ الأرواح وتخفيف المعاناة، مشيداً بالجهود الإنسانية التي يبذلها منسوبو الهلال الأحمر السعودي لتعزيز وسائل الوقاية والسلامة، وما أسهمت به من تحسين صحة وسلامة الأفراد الذين يتعرضون للحالات الطارئة.