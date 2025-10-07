تعاني مدارس التعليم العام بقطاعيها للبنين والبنات في المدن والمحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، من الازدحام المروري في ساعات الدوام المدرسي.ولا تزال الإشكالية تتكرر في كل عام، ما يضاعف من معاناة الطلاب والطالبات، خصوصاً في المدارس الابتدائية، على الرغم من الجهود التي يبذلها رجال المرور، لا سيما عند المجمعات التعليمية الكبيرة. وأرجع أولياء أمور لـ«عكاظ»، سبب الازدحام، إلى عدم وجود مواقف، وعدم تقيد بعض السائقين بالوقوف الصحيح، علاوة على ضيق بعض الشوارع المحيطة بهذه المدارس الواقعة داخل الأحياء السكنية. واقترح الآباء وأولياء الأمور منهم، محمد فلاتة وهادي المجرشي ونايف عبدالله، توحيد اتجاهات السير خلال فترتي الصباح والظهر فقط، عبر وضع الأقماع المتحركة، تحت إشراف حراس المدارس، وذلك منذ وقت مبكر، مع تخصيص مواقف ذات ألوان خاصة لإيقاف حافلات نقل الطلبة لتقليل الازدحام، وبث رسائل توعويّة لأولياء الأمور بضرورة التقيد بأنظمة المرور وعدم الوقوف المزدوج والمخالف.