أتاحت هيئة الإحصاء، خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني باستخدام تطبيق «توكلنا»؛ للارتقاء بآليات جمع البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع مستوى الاستجابة لعمليات جمع البيانات ميدانياً، والاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية الرائدة؛ لتعزيز الموثوقية في الباحثين الميدانيين، ودعم الأعمال الميدانية الإحصائية بأعلى معايير الدقة والشفافية.وجاءت الخطوة في إطار سعي الإحصاء في تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإنتاج المؤشرات الإحصائية، من خلال الاستعانة بالباحثين الميدانيين لجمع البيانات، عبر زيارة العينات الإحصائية، سواء كانت أُسراً أو منشآت، وفق ما يقتضيه نظام العمل الإحصائي في المملكة. وبينت «الإحصاء»، أنه يمكن التحقَّق من الباحثين الميدانيين وفق خطوات متعددة: ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل الميداني، إبراز بطاقة التعريف الرقمية عبر تطبيق توكلنا، حمل الجهاز اللوحي المخصص لتسجيل المعلومات.ودعت المجتمع إلى التعاون مع باحثيها الميدانيين؛ كونهم من المواطنين السعوديين الذين يقومون بعمل حكومي رسمي، وتقديراً لأهمية الأدوار التي يؤدونها، إذ يمثل عملهم ركيزة أساسية في تعزيز جودة المخرجات والمنتجات الإحصائية.وفي السياق ذاته، جددت الهيئة تأكيدها على التزامها التام بأعلى معايير السرية وحماية البيانات، وفقاً للأنظمة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية الرسمية فقط، مؤكدةً حرصها على حفظ حقوق منسوبيها، لا سيما أثناء تأديتهم مهمات عملهم الرسمية، واتخاذها كافة الخطوات النظامية تجاه ما يعيق عملهم؛ وذلك لضمان استمرار العمل الميداني الذي يُعدُّ جزءاً لا يتجزأ من إجراءات العمل الإحصائي الساعي إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.