التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن سلطان بن محمد الدعجاني، الذي يزور المنطقة حاليا.

ونوَّه أمير جازان بما توليه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود لجميع القطاعات العسكرية، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية والآلية لخدمتها.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل جميع قطاعات ووحدات القوات المسلحة في منطقة جازان.

من جانبه، عبّر اللواء الركن الدعجاني عن سعادته بلقاء أمير المنطقة، وما تجده مختلف القطاعات العسكرية العاملة في المنطقة من متابعة واهتمام من ولاة الأمر. حضر الاستقبال وكيل الإمارة للشؤون الأمنية نايف بن ناصر بن لبدة، وقائد قوة جازان اللواء الركن عبدالله بن حصيد العنزي.

كما التقى أمير منطقة جازان، في مكتبه اليوم، رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالله بن أحمد العمري، وعددا من قيادات الشركة، ووكيل الإمارة وليد بن سلطان الصنعاوي.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشروعات الشركة في المنطقة، ونسب الإنجاز في مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الخدمة وتحسين كفاءتها في محافظات المنطقة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أمير المنطقة أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.