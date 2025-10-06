التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الكويت، اليوم (الإثنين)، وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر بيتر سيارتو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك، وقّع الجانبان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية المجر، واتفاقية تعاون مشترك بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية المجرية.