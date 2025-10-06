الإحصاء: إتاحة خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني باستخدام «توكلنا»

أتاحت الهيئة العامة للإحصاء خدمة التحقُّق من هوية الباحث الميداني باستخدام تطبيق «توكلنا»؛ وذلك امتداداً لجهودها في تطوير أدواتها الميدانية، والارتقاء بآليات جمع البيانات، وتوظيف الحلول الرقمية لرفع مستوى الاستجابة لعمليات جمع البيانات ميدانياً، والاستفادة من التكامل مع الجهات الحكومية والمنصات الرقمية الرائدة؛ لتعزيز الموثوقية في الباحثين الميدانيين، ودعم الأعمال الميدانية الإحصائية بأعلى معايير الدقة والشفافية.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة العامة للإحصاء إلى القيام على الوجه الأكمل بدورها الوطني المتمثل في تنفيذ العديد من المسوح الميدانية، وإنتاج المؤشرات الإحصائية، من خلال الاستعانة بالباحثين الميدانيين لجمع البيانات المطلوبة، عبر زيارة العينات الإحصائية، سواءً كانت أسراً أو منشآت، وفق ما يقتضيه نظام العمل الإحصائي في المملكة، مبينةً أنه يمكن التحقق من الباحثين الميدانيين وفق خطوات متعددة، هي: ارتداء الزي الرسمي المخصص للعمل الميداني، إبراز بطاقة التعريف الرقمية عبر تطبيق توكلنا، حمل الجهاز اللوحي المخصص لتسجيل المعلومات.





ودعت الهيئة جميع أبناء المجتمع إلى التعاون مع باحثيها الميدانيين؛ لكونهم من المواطنين السعوديين الذين يقومون بعمل حكومي رسمي، وتقديراً لأهمية الأدوار التي يؤدونها، حيث يمثل عملهم ركيزة أساسية في تعزيز جودة المخرجات والمنتجات الإحصائية.