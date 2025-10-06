برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، تجددت صباح اليوم لوحة الوفاء للمعلمين والمعلمات، حين احتفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بيومهم العالمي لعام 2025 تحت شعار «إعادة صياغة التدريس كمهنة تعاونية»، بحضور المدير العام منال بنت مبارك اللهيبي وقيادات التعليم ونخبة من معلمي ومعلمات جدة الذين بلغ عدد المكرمين منهم 280 معلماً ومعلمة.

جاء الحفل أشبه بعرس معرفي يفيض بالامتنان، تمازجت فيه مشاعر الفخر بسنوات البذل والعطاء، فاعتلت المنصة المعلمة حنان باشا لتلقي كلمة المعلمين والمعلمات مؤكدة أن المعلم ليس ناقلاً للمعرفة فحسب، بل هو صانع الإنسان وغارس القيم وملهم الأجيال، وأن مهنته تبقى النبض الأجمل في مسيرة بناء الوطن والعقل المبدع الذي يصوغ الأمل ويقود التغيير.

وشهد الحفل إطلاق المعرض الفني «ألوان رقمية» الذي قدمه عدد من معلمي ومعلمات التربية الفنية بتعليم جدة، في تجربة تعد الأولى من نوعها، إذ تم للمرة الأولى تحويل الأعمال الفنية إلى لوحات ناطقة بالذكاء الاصطناعي، في سابقة لافتة لتعليم جدة حولت اللون إلى رقم والفكرة إلى حركة وسط دهشة وإعجاب الحضور الذين تفاعلوا مع التجربة الجديدة بوصفها مزجاً مبتكراً بين الفن والتقنية.

كما عانق القلوب مشهد مؤثر مع أوبريت «يا معلمي أغليك» الذي أداه طلاب وطالبات مدارس جدة فكان رسالة حب وشكر إلى أولئك الذين حملوا مشاعل النور ومضوا بها نحو عقول الأبناء.

وفي ختام الحفل قدمت اللهيبي دروع التقدير للمتميزين والمتميزات من معلمي ومعلمات جدة، في مشهد جسد ثقافة الاعتراف بالفضل ومكانة المعلم بوصفه حجر الأساس في بناء المعرفة وصناعة المستقبل.