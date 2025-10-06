كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد أمس (الأحد) في الرياض، تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2025، موضحاً أن النسخة السادسة ستنطلق يوم (الجمعة) القادم (10 أكتوبر) بمسيرة ضخمة عند الرابعة عصراً بجانب «بوليفارد سيتي»، إيذاناً ببدء موسمٍ استثنائي يرسّخ مكانة العاصمة كوجهة عالمية للترفيه.ورفع آل الشيخ في مستهل المؤتمر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه وتمكينه ليكون أحد روافد الاقتصاد الوطني، وركيزةً رئيسية في تحسين جودة الحياة ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030».وأكد آل الشيخ أن الموسم الماضي شكّل مرحلة جديدة في نمو صناعة الترفيه، إذ تجاوز عدد الزوار 20 مليون زائر من أكثر من 135 دولة، وسُجلت أكثر من 3,300 زيارة إعلامية دولية، إلى جانب تحقيق 110 مليارات ظهور إعلامي عالمي، ما يعكس الحضور الدولي الواسع للموسم.وأوضح أن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لموسم الرياض بلغت 3.2 مليار دولار (12 مليار ريال)، في تأكيدٍ على النمو الكبير في سمعة الموسم عالمياً، وتحوّله إلى واحدة من أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.وبيّن أن موسم هذا العام سيضم 11 منطقة رئيسية، تشمل 15 بطولة عالمية، و34 معرضاً ومهرجاناً، بمشاركة أكثر من 2100 شركة، منها 95% محلية، عبر 4200 عقد أُبرمت مع القطاع الخاص، بما يعكس تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد.وأشار إلى أن الموسم سيحتضن فعاليات عالمية كبرى، من أبرزها مؤتمر «جوي فوروم» الذي يُقام يومي 16 و17 أكتوبر في بوليفارد سيتي، بمشاركة شخصيات عالمية مثل صانع المحتوى الأمريكي مستر بيست، ورئيس منظمة UFC دانا وايت، وأسطورة السلة شاكيل أونيل، والممثل الهندي عامر خان، وغيرهم.وكشف آل الشيخ شراكات عالمية جديدة، أبرزها إطلاق منطقة «بيست لاند» بالتعاون مع مستر بيست، على مساحة 200 ألف متر مربع، تضم 27 لعبة وتجربة، و40 مطعماً ومتجراً، في تجربة هي الأولى من نوعها عالمياً.كما أعلن استضافة الحدث العالمي «رويال رامبل» للمصارعة الحرة لأول مرة خارج أمريكا الشمالية، مؤكّداً أن ذلك يعزّز موقع السعودية كوجهة دولية للأحداث الكبرى.وأشار إلى تطوير منطقة بوليفارد وورلد بمحتوى موسّع يضم 1600 متجر، و350 مطعماً ومقهى، و40 لعبة وتجربة، و24 منطقة فرعية بينها 3 جديدة: الكويت، كوريا الجنوبية، وإندونيسيا.وأوضح أن «بوليفارد سيتي» ستشهد بطولات رياضية عالمية مثل Power Slap، وThe Ring، وP1 Padel، وMasters Archery، إضافة إلى 20 حفلة غنائية، و14 مسرحية جديدة، وتجارب مبتكرة مثل «ماين كرافت» و«بوبي بلاي تايم». وبيّن أن الموسم سيقدّم تجربة «فلاينج أوفر السعودية» التي تتيح للزوّار جولة تفاعلية تحلّق فوق أبرز معالم المملكة، ومعرض «سنيكر كون»، إضافة إلى معرض السيارات في «المملكة أرينا» مع جوائز تشمل 50 سيارة للجمهور. كما تستمر فعاليات «أنا عربية» في «فيا رياض»، ومنطقة «ذا جروفز» بمطاعمها الراقية ومتاجرها الفاخرة.في الجانب الفني، أشار آل الشيخ إلى أن الموسم يواصل احتضان جوائز صنّاع الترفيه (Joy Awards) للعام 2026، التي تكرّم أبرز المبدعين في مجالات الفن والدراما والموسيقى، كما يشهد الموسم بطولات عالمية مثل «Six Kings Slam» للتنس، و«Ring IV» للملاكمة، و«WBC Grand Prix»، إضافة إلى مباراة كرة القدم الأمريكية بمشاركة الأسطورة توم برادي في مارس 2026.وكشف آل الشيخ إطلاق منطقة «بوليفارد فلاورز» التي تمتد على مساحة 215 ألف متر مربع، وتضم 200 مليون زهرة، و200 مجسم زهري، و3 طائرات من طراز بوينج 777، بجانب 40 مطعماً ومقهى. كما أعلن أول منطقة بحرية متحركة في تاريخ الموسم تحت اسم «أوريا كروز»، التي تقدّم تجربة ترفيهية فاخرة في البحر الأحمر تشمل 14 وجهة، و29 مطعماً، و20 منطقة ترفيهية.وفي جانب العائلة والمجتمع، أوضح آل الشيخ أن الموسم طور حديقة الحيوانات بالرياض لتضم أكثر من 1600 حيوان من 170 فصيلة، وفعاليات حديقة السويدي التي تستضيف 13 ثقافة عالمية عبر 49 حفلة، و84 عرضاً مسرحياً، و100 كرنفال.وبيّن أن الموسم سيوفر أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة، و100 ألف وظيفة غير مباشرة في مجالات التنظيم والتشغيل والإنتاج والخدمات، استمراراً لجهوده في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.واختتم آل الشيخ بالتأكيد على أن موسم الرياض 2025 سيكون علامة فارقة في تاريخ صناعة الترفيه في المنطقة والعالم، قائلاً: «الرياض اليوم أصبحت عنواناً للعصر الجديد للترفيه ومحط أنظار صُنّاع الفنون والإبداع في العالم».