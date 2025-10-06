«التحالف الإسلامي» يطلق برنامج «التحليل الاستخباري» بمشاركة متدربين من 10 دول

أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أمس (الأحد)، بمقره في الرياض، البرنامج المتخصص بعنوان «التحليل الاستخباري»، بمشاركة 20 مرشحاً متدرباً من 10 دول أعضاء في التحالف، وذلك ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي ينفذها التحالف في إطار مبادراته؛ لبناء القدرات وتعزيز الكفاءات في مجالات محاربة الإرهاب.ويهدف برنامج «التحليل الاستخباري» إلى تمكين المتدربين من فهم طبيعة التفكير وأنواعه ومهاراته الأساسية، والتعرّف على صفات المحلل الاستخباراتي الناجح، إضافةً إلى تزويدهم بالمهارات المنهجية للتحليل وأساليبه المختلفة، كما تسعى الدورة إلى تأهيل المشاركين لفهم العلاقة التكاملية بين التفكير والتحليل، وتعزيز قدرتهم على توظيف مهارات التحليل في دعم عملية صنع القرار، واتخاذ القرارات الدقيقة المبنية على البيانات والمعطيات الاستخبارية.وأوضح الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن نهج التحالف في تطوير القدرات المؤسسية والفردية للدول الأعضاء، وتمكين الكوادر الوطنية من أدوات التحليل العلمي والعملي في التعامل مع الأزمات الأمنية والفكرية، مؤكداً أن التحليل الاستخباري يُعدُّ من الركائز الجوهرية في دعم صناعة القرار، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المعاصرة.وأفاد المغيدي، أن التحليل الاستخباري لم يعد خياراً تكميلياً، بل أصبح عنصراً حاسماً في حماية الأمن الوطني والإقليمي، ومن خلال هذه البرامج يسعى التحالف إلى تمكين المتخصصين في الدول الأعضاء من اكتساب مهارات استباقية لفهم الأزمات قبل وقوعها، ومعالجتها بوعي واحتراف.ويأتي البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره في الرياض؛ الهادفة إلى تعزيز القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الأمنية والفكرية والإعلامية والعسكرية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.