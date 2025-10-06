شارك 4 شبان من مستفيدي مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحت شعار: «إعادة التأكيد على الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنهج عمل بكين من أجل تمكين النساء والفتيات». وتضمنت مشاركة مسك، برنامجاً متكاملاً ومتنوعاً، يُبرز دور الشباب في القيادة وصناعة الأثر، وجاءت مشاركة الأربعة لإيصال صوت الشباب، وبناء شراكات جديدة، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم.كما شارك الوفد المكوَّن من منال الشمراني، سلطان مدخلي، نورة الدوسري وعبدالله البيز في ورشة جماعية واحدة، وقمَّة قيادية واحدة، و3 جلسات حوارية، واجتماع رسمي واحد على هامش أسبوع الأمم المتحدة، وحظي الوفد بفرصتين رسميتين للمشاركة في الكلمة خلال أعمال الجمعية العامة، فيما مثّل اثنان من أعضائه المملكة ضمن الوفد السعودي الرئيسي.واستُهلت الأنشطة بورشة العمل الجماعية «بناء روابط من أجل مستقبل واعد» التي تنتجها منظمة (Project Everyone)، واستضافها مكتب مبعوث الأمين العام المعني بالشباب، بمشاركة ممثلي شباب مسك: منال الشمراني وسلطان مدخلي، كما شارك الوفد في قمَّة القادة عبر فعالية رعتها «مسك» في مركز الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC Hub).وعلى صعيد الجلسات الحوارية، تضمنت المشاركة نشاطين تفاعليين بمشاركة شباب مسك وشركائهم من الشباب العالمي، وبحضور يصل إلى 60 مشاركاً، كما شهد البرنامج اجتماعاً رسمياً مع الشركاء الدوليين للتنسيق حول مسارات التعاون وتمكين مشاركة الشباب في المبادرات المتصلة بتمكين النساء والفتيات.