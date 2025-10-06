الجناح السعودي في إكسبو أوساكا يفوز بجائزة أفضل هندسة خارجية في العالم

فاز الجناح السعودي المشارك في إكسبو (2025) أوساكا في أولمبياد التصميم التجريبي بجائزة أفضل جناح كبير، وأفضل هندسة معمارية خارجية في العالم.وقال سفير خادم الحرمين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة الدكتور غازي بن زقر: «يشرِّفنا الحصول على التكريم الدولي، والتكريم ليس محطة النهاية، بل يجدّد عزمنا وإحساسنا بالمسؤولية، ويُلهمنا لمواصلة مسيرتنا من خلال الثقافة والتصميم والاستدامة، وذلك لمشاركة قصة المملكة مع العالم، وتعزيز شراكاتنا الدولية، وتقديم تجارب دائمة تربط بين الناس، وترتقي بها، وتدوم للأجيال القادمة».وجاء فوز الجناح السعودي خلال تكريم هيئة التصميم التجريبي لأبرز نماذج التصميم في إكسبو (2025) أوساكا، واستند التقييم إلى مستوى ابتكار التصميم، وتفاعل الزوار، وتأثير سرد القصص، والمساهمة العامة في روح المعارض العالمية.واختارت الفائزين لجنة تحكيم دولية مكونة من 32 عضواً من المهندسين المعماريين المتميزين، والمصممين التجريبيين، والمتخصصين في الفعاليات.