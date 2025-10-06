حدّدت وزارة التعليم ضوابط احتساب ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية في الدورات التدريبية التي تقام عن بعد. وبيّنت الوزارة أنه سيتم احتساب ساعة واحدة لكل ساعة تدريب إلكتروني فعلية على ألا تقل مدة البرنامج التدريبي عن 6 ساعات تدريبية كحد أدنى، على مدى يومين على الأقل، وأن يكون موضوع التدريب في المجال التعليمي التربوي، وأن يكون البرنامج التدريبي معتمداً من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، مع توثيق حضور التدريب الإلكتروني واعتماده من وزارة التعليم أو الجهات التابعة لها أو الجامعات السعودية أو الجهات المرخصة من المعهد الوطني للتطوير المهني. وأشارت الوزارة إلى ضرورة أن يكون إثبات الحصول على الدورات في التدريب المتزامن من خلال شهادة أو مشهد حضور، أو شهادة اجتياز، وفي غير المتزامن شهادة اجتياز.وفي سياق مختلف، يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بالمراحل الدراسية الثلاث بثاني إجازة مدرسية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، يوم (الأحد) القادم، وتشمل الكوادر الإداريّة والتعليمية.