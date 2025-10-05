أكد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، في تصريح إلى «عكاظ»، أن موسم الرياض في نسخته الجديدة يركّز على تحقيق النجاح النوعي وتقديم تجارب استثنائية للجمهور، أكثر من السعي فقط لتسجيل أرقام في موسوعة غينيس.

وأوضح آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي خصص للإعلان عن فعاليات موسم الرياض 2025، أن الهيئة سجّلت خلال السنوات الماضية ما بين 20 إلى 30 رقما في غينيس، مشددا على أن الأهم هو جودة التجربة التي يعيشها الزائر. وقال: «لا نهتم بالأرقام، بل نهتم بالنجاح».

وأضاف أن موسم الرياض يعكس تطوّر الذائقة السعودية وذائقة الزائر العالمي، ويقدّم فعاليات بمعايير عالمية وهوية سعودية أصيلة، مشيرا إلى أن الشباب السعودي أصبح شريكا رئيسيا في تنظيم الفعاليات وإنتاج المحتوى في مختلف المجالات الترفيهية والفنية.

وبيّن أن الموسم يشهد مشاركة واسعة للمواهب السعودية، موضحا أن شبابا سعوديين سيشاركون في أسبوع الكوميديا العالمي إلى جانب أبرز نجوم العالم، كما يشاركون في المسرحيات و«جوي أووردز» وخلف الشاشات، في دليل على تميّز الكفاءات الوطنية وقدرتها على المنافسة العالمية.

وأشار رئيس هيئة الترفيه إلى أن هناك إنتاجات ضخمة تُنفّذ في موسم الرياض، بالتعاون مع جهات عالمية، مثل نتفلكس وmbc وصلة ستوديو، إلى جانب أعمال سعودية بالكامل، في خطوة تؤكد مكانة المملكة في صناعة الترفيه العالمية.

مجموعة من الأعمال السينمائية الكبرى

وكشف رئيس هيئة الترفيه مجموعة من الأعمال السينمائية الكبرى التي يجري العمل عليها، من بينها فيلم عالمي يروي ملاحم وبطولات الجيش السعودي خلال السنوات الخمس والعشر الماضية، يكتبه أحد أبرز الكُتّاب العالميين الحاصلين على جائزة الأوسكار، ويُنفذ بدعم من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وأضاف أن هناك فيلما آخر، بالتعاون مع وزارة الداخلية، يوثّق بطولات رجال مكافحة المخدرات في قصة مستوحاة من أحداث واقعية، إضافة إلى فيلم ضخم عن معركة اليرموك وبطولات خالد بن الوليد، بالتعاون مع مخرج عالمي، سيتم تصويره بالكامل في مواقع سعودية بين الحصن والقدية.

كما أعلن عن فيلم سعودي جديد يُقدَّم من إخراج سعودي، يدور حول البوليفارد ويقدّم فكرة مبتكرة مستوحاة من أجواء فيلم Night at the Museum، مشيرا إلى أن جميع هذه الأعمال تعكس تطوّر الصناعة الترفيهية السعودية واحترافية الشباب السعودي في مختلف المجالات الإبداعية.