أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد اليوم (الأحد)، تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2025، موضحاً أن النسخة الجديدة ستنطلق يوم الجمعة القادم العاشر من أكتوبر، حيث تبدأ بمسيرة ضخمة تستعرض عناصر الموسم الجديدة، عند الرابعة عصراً، بجانب «بوليفارد سيتي». وسيكون الموسم نقلة نوعية في صناعة الترفيه بالمملكة، وامتداداً للنجاحات التي حققتها المواسم السابقة في ترسيخ مكانة الرياض كوجهة عالمية للترفيه.

وفي مستهل المؤتمر، رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه وتمكينه ليكون رافداً اقتصادياً رئيسياً وركيزة من ركائز جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأوضح آل الشيخ أن النسخة الأخيرة من موسم الرياض مثّلت مرحلة جديدة من النمو في القطاع الترفيهي، حيث تجاوز عدد الزوار 20 مليون زائر من أكثر من 135 دولة، وسُجلت أكثر من 3,300 زيارة إعلامية دولية، إلى جانب تحقيق أكثر من 110 مليارات ظهور إعلامي على المنصات العالمية، ما يعكس الحضور الدولي الواسع للموسم، ومكانة الرياض المتقدمة ضمن العواصم الأكثر جذباً للفعاليات العالمية.

وبيّن آل الشيخ أن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لموسم الرياض بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12 مليار ريال سعودي)، وهو ما يعكس النمو الكبير في سمعة الموسم عالمياً، وتؤكد أنه أصبح أحد أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.

11 منطقة ترفيهية رئيسية

وأكد أن نسخة هذا العام تشمل 11 منطقة ترفيهية رئيسية تغطي العاصمة الرياض، وتضم 15 بطولة عالمية و34 معرضاً ومهرجاناً، بمشاركة أكثر من 2100 شركة في مختلف المجالات، بنسبة 95% من الشركات المحلية، من خلال 4200 عقد تم إبرامها مع القطاع الخاص، ما يعكس تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA) إلى أن موسم الرياض 2025 يعزز ريادة المملكة في صناعة الترفيه، من خلال استضافة كبرى الفعاليات العالمية التي تجعل الرياض عاصمة الترفيه في المنطقة، مؤكداً أن هذه النسخة ستكون محط أنظار صناع الترفيه في العالم، بفضل ما تحتضنه من فعاليات ومؤتمرات كبرى مثل مؤتمر جوي فوروم (Joy Forum) الذي سيُقام يومي 16 و17 أكتوبر الجاري في منطقة بوليفارد سيتي، ويستضيف أبرز صناع الترفيه في العالم، من بينهم صانع المحتوى الأمريكي مستر بيست، ورئيس منظمة UFC دانا وايت، والأسطورة الرياضية جون جونز، وأسطورة كرة السلة الأمريكية شاكيل أونيل، والمقدم التلفزيوني المستثمر الأمريكي دايموند جون، والممثل المخرج الهندي عامر خان، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال الترفيه.





وأضاف أن الموسم الجديد يقدم شراكات عالمية غير مسبوقة، من أبرزها التعاون مع صانع المحتوى الأمريكي «مستر بيست» عبر إنشاء منطقة «بيست لاند»، التي تمتد على مساحة 200 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 27 لعبة وتجربة وأكثر من 40 مطعماً ومتجراً، إلى جانب جوائز وتحديات تفاعلية موجهة للجمهور، في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وفي إطار استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، أعلن آل الشيخ استضافة موسم الرياض الحدث العالمي «رويال رامبل» للمصارعة الحرة، الذي يقام لأول مرة خارج قارة أمريكا الشمالية، ما يؤكد التزام الموسم باستقطاب أبرز الفعاليات العالمية، بهدف جعل المملكة مركزاً دولياً للأحداث الترفيهية الكبرى.

وأوضح أن منطقة «بوليفارد وورلد» ستواكب موسم 2025 بمحتوى مطور يضم أكثر من 1600 متجر ومحل، و350 مطعماً ومقهى، و40 لعبة وتجربة، إلى جانب 24 منطقة فرعية، من بينها 3 مناطق جديدة بالكامل، هي: الكويت، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا.

8 بطولات رياضية

كما ستشهد منطقة بوليفارد سيتي محتوى ترفيهياً غنياً يشمل 8 بطولات رياضية مثل Power Slap 17، وThe Ring V، وبطولة موسم الرياض للبادل P1، وبطولة موسم الرياض للسنوكر، وماسترز السعودية للسهام، و«كينغز كوب» MENA، إلى جانب 19 تجربة ترفيهية، منها 6 تجارب جديدة، أبرزها ماين كرافت، وبوبي بلاي تايم، إضافة إلى 20 حفلة غنائية عربية، و14 مسرحية جديدة.

مضيفاً: «كما ستُقام تجربة «فلاينج أوفر السعودية» التي تروّج للسياحة في مختلف مناطق المملكة، وهي تجربة جرى العمل عليها على مدى 3 سنوات للخروج بهذه النسخة المميزة، حيث تتيح لـ90 شخصاً في الوقت نفسه خوض تجربة تفاعلية لزيارة عدد من مناطق المملكة عن بُعد». وأضاف أن معرض «سنيكر كون» سيُقام في «بوليفارد سيتي» للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققه في نسخته السابقة، فيما سيُقام معرض السيارات في «المملكة أرينا» مقدّماً 50 سيارة كجوائز للجمهور.

أما في «فيا رياض»، فيتواصل النجاح الذي يحققه معرض «أنا عربية» في كل عام، حيث يقدّم مجموعة واسعة من المنتجات المميزة عبر أجنحة متعددة تمثل عدداً من الدول العربية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) أن منطقة «ذا جروفز» تعد إحدى أبرز الوجهات الراقية في الموسم، حيث تجمع المنطقة هذا العام 7 مطاعم راقية، إلى جانب 16 متجراً ومحلاً تتيح للزوار تجربة تسوق استثنائية في أجواء أنيقة.

وأكد آل الشيخ أن موسم الرياض 2025 يولي اهتماماً خاصاً بالمسرح، حيث تم تعزيز المحتوى النوعي ليشمل مجموعة واسعة من المسرحيات السعودية، والكويتية، والقطرية، والإماراتية، والسورية، في خطوة تهدف إلى إبراز التنوع الخليجي والعربي، وتمكين المبدعين من تقديم أعمالهم في بيئة تنافسية راقية.

وأضاف أن الحفلات الغنائية في موسم هذا العام ستكون استثنائية من حيث الحجم والمضمون، إذ سيحيي نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين حفلات ضخمة بمشاركة موسيقيين سعوديين، في مشهد يجسد الحراك الفني المتطور الذي تشهده المملكة.

جوائز صنّاع الترفيه (Joy Awards)

وفي الجانب الفني، يستمر الموسم في احتضان جوائز صنّاع الترفيه (Joy Awards) في نسختها الجديدة لعام 2026، التي تُعد من أكبر الجوائز الفنية في المنطقة، وتكرم نخبة من المبدعين في مجالات الدراما، والموسيقى، والفن، وغيرها.

أما في سياق الفعاليات الكبرى، أعلن آل الشيخ استمرار البطولات العالمية التي أثبتت نجاحها في المواسم السابقة، مثل بطولة «Six Kings Slam» للتنس، وبطولة الملاكمة «Ring IV»، وبطولة «WBC Grand Prix»، التي أقيمت تصفياتها في الرياض وشارك فيها ملاكمون قدموا من أكثر من 40 دولة. كما يشهد الموسم هذا العام إقامة مباراة كرة القدم الأمريكية «Fantastic Flag Football Classic» بمشاركة أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي، ونخبة من النجوم، المقررة إقامتها في 21 مارس 2026 على أرض ملعب المملكة أرينا.

وأشار إلى أن موسم الرياض يشهد كذلك إطلاق مناطق جديدة، أبرزها منطقة «بوليفارد فلاورز» التي تمتد على مساحة 215 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 200 مليون زهرة، و200 مجسم زهري، و3 طائرات من نوع بوينج 777، إلى جانب 40 مطعماً ومقهى، لتشكل لوحة فنية ضخمة تعكس الجمال الطبيعي والابتكار الفني في آن واحد. وفي منطقة «Anb Arena» سيقام معرض «صالون المجوهرات» الذي يأتي من خارج المملكة.

كما أكد أن الموسم يشهد استحداث أول منطقة بحرية متحركة في تاريخه تحت اسم «أوريا كروز»، التي تقدم تجربة فريدة على البحر الأحمر، وتشمل 14 وجهة بحرية مختلفة، و29 مطعماً ومقهى، و10 مرافق سباحة ولياقة، و20 منطقة ترفيهية على متن السفينة، ما يجعلها وجهة متكاملة للترفيه والضيافة الفاخرة.

كما أشار إلى أن الموسم يهدف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع من خلال تطوير المحتوى العائلي، إذ تم تطوير حديقة الحيوانات بالرياض لتضم أكثر من 1600 حيوان من 170 فصيلة موزعة على 6 مناطق داخلية، وتوفير تجارب تعليمية وتفاعلية للأطفال والعائلات. بينما ستواصل حديقة السويدي تقديم فعالياتها التي تضم 13 ثقافة مختلفة، حيث تستضيف دول اليمن، والسودان، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، والأردن، ومصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، والفلبين، وبنغلاديش، وباكستان، والهند، وذلك عبر 49 حفلة غنائية، و84 عرضاً مسرحياً، و100 كرنفال.

دعم الاقتصاد الوطني

وأوضح أن موسم الرياض في نسخته السادسة يواصل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل واسعة ومتنوعة، إذ تجاوز عدد الوظائف المباشرة التي يوفرها الموسم هذا العام 25 ألف وظيفة، فيما بلغت الوظائف غير المباشرة أكثر من 100 ألف وظيفة، تشمل مجالات متعددة في التنظيم والتشغيل والإنتاج والخدمات. ويأتي ذلك ضمن حرص الموسم على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم الشركات الوطنية، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، بما ينعكس على نمو القطاع واستدامته ورفع جودة التجارب المقدمة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

وفي جانب المسؤولية الاجتماعية، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) إلى أن موسم الرياض يولي اهتماماً خاصاً بالمبادرات المجتمعية، حيث نُفذت في العام الماضي مبادرة «ليلة العمر» بالتعاون مع رعاة الخدمة المجتمعية، وحققت أثراً إنسانياً كبيراً. وأضاف أن الموسم سيعمل هذا العام على دراسة المبادرة وتطويرها لإطلاقها في وقت لاحق، مع الإعلان عن تفاصيلها وموعدها في حينه، حيث يجري التنسيق مع الرعاة لضمان نجاحها بشكل أكبر.

وأكد أن موسم الرياض 2025 سيكون علامة فارقة في تاريخ صناعة الترفيه في المنطقة والعالم، مشدداً على أن العاصمة الرياض باتت اليوم عنواناً للعصر الجديد للترفيه، ومحط أنظار صناع الفنون والإبداع حول العالم.