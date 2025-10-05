«حرس الحدود» يقبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 240 كيلوغراماً من القات بجازان
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (240) كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
«حرس الحدود» يحبط تهريب 21.9 كيلوغرام من الحشيش بجازان
«حرس الحدود» يحبط تهريب 21.9 كيلوغرام من الحشيش بجازان
إحالة مؤسسة تجارية إلى «النيابة» لقيامها بتخزين مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية
إحالة مؤسسة تجارية إلى «النيابة» لقيامها بتخزين مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية