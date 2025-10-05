القيادة تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان بروناي الحاج حسن البلقيه،، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة، لسلطان بروناي الحاج حسن البلقيه،، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب بروناي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.