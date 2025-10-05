دشّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، حملة التطعيم ضدّ الأنفلونزا الموسمية، التي ينفذها تجمّع الشرقية الصحي، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمّع الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس حرصها على تهيئة بيئة صحية آمنة تعزز من صحة الإنسان وجودة حياته، مثمناً الدور الفاعل الذي تقوم به القطاعات الصحية في تعزيز الوعي المجتمعي ورفع مستوى المناعة العامة، مشيراً سموه إلى أهمية التطعيم ضد الأمراض الموسمية، خصوصًا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن الحملة تهدف إلى الوصول للفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح الإنفلونزا، مبينًا أن التطعيم متاح في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للتجمع، إضافةً إلى تنظيم فرق ميدانية للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم.

ورفع الدكتور الغامدي شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه وحرصه الدائم على متابعة المبادرات الصحية الوقائية، مؤكداً أن هذا الاهتمام يشكل دافعًا لتعزيز الجهود الرامية إلى رفع مستوى السلامة والصحة العامة في المنطقة.